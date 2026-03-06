Reconocimiento al crecimiento de los Centros Universitarios de la UdeG

. .

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, destacó el desarrollo y la consolidación de dos espacios clave de la Red Universitaria: el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Planter subrayó que, hace apenas unos años, CUTonalá era un proyecto en construcción y hoy se ha convertido en una comunidad que piensa, trabaja y se proyecta en grande. Reconoció el liderazgo de la Mtra. María Felícitas en su primer año de gestión, bajo un modelo académico que se adecua a las necesidades de las y los estudiantes, brindándoles estrategias y habilidades clave para la vida.

Entre los logros más relevantes, mencionó el crecimiento de la matrícula a 9,600 alumnas y alumnos, así como la vinculación con las preparatorias del municipio, acciones que —dijo— transforman realidades. Destacó también la agenda en igualdad sustantiva y no discriminación, que le valió al CUTonalá el reconocimiento del Consejo Interinstitucional en la materia. “Muchas felicidades, rectora, y a toda la comunidad de este Centro Universitario, un espacio donde la educación superior es un acto de amor y justicia”, expresó.

Por otra parte, Planter resaltó el papel del CUAAD como cuna de grandes artistas del país. Señaló que este centro es el espacio natural donde la imaginación y la creatividad florecen, y celebró el crecimiento alcanzado bajo el rectorado de la Dra. Isabel López.