UAG impulsa internacionalización con conferencia sobre biofísica celular

. Imagen: IA/Copilot

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) realizó la conferencia “Explora la biofísica celular y descubre oportunidades reales de investigación y formación doctoral en uno de los institutos científicos más prestigiosos del mundo”, impartida por la Dra. Pamela Ornelas, investigadora y comunicadora científica vinculada al Instituto Max Planck de Biofísica (MPIBP).

La especialista, quien se desempeña como Outreach Officer en dicho instituto, compartió su experiencia en la promoción de la ciencia abierta, la colaboración interdisciplinaria y la vinculación académica internacional.

El evento fue organizado por el Club de Ciencia de lo Cotidiano y estuvo dirigido a estudiantes de Ingeniería Química, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería en Alimentos y Negocios, e Ingeniería en Biotecnología.

Biofísica celular: ciencia básica con impacto en la salud

Durante su ponencia, la Dra. Ornelas explicó cómo en el MPIBP la investigación integra química, biología, física y computación para revelar la estructura y función de los componentes celulares. Este enfoque permite comprender procesos fundamentales a nivel molecular y generar conocimiento con impacto global.

Aunque gran parte del trabajo corresponde a investigación básica, destacó que sus hallazgos pueden tener aplicaciones directas en el ámbito de la salud, especialmente mediante el estudio de células humanas y organismos modelo que permiten analizar funciones celulares con gran precisión.

. Dra. Pamela Ornelas.

La conferencia también subrayó la importancia de la internacionalización académica como una vía para que estudiantes mexicanos accedan a programas de investigación de alto nivel. La Dra. Ornelas invitó a las y los jóvenes a explorar oportunidades de formación doctoral en el Instituto Max Planck, donde la ciencia se desarrolla en un entorno colaborativo y multicultural.

Finalmente, el encuentro reforzó el compromiso de la UAG con la formación integral y la vinculación global, al acercar a su comunidad estudiantil experiencias de primera mano sobre cómo la ciencia básica puede transformarse en soluciones aplicadas para la salud y el bienestar social.