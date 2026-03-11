El legado invisible que cambió el mundo

La historia de la ciencia suele contarse como una sucesión de grandes hombres y descubrimientos heroicos. Sin embargo, esa narrativa está incompleta. A lo largo de los siglos, las mujeres han realizado aportaciones fundamentales al conocimiento científico, muchas veces sin reconocimiento, con sus ideas atribuidas a colegas varones o relegadas al olvido por el simple hecho de ser mujeres. Reconocer este legado no es solo un acto de justicia histórica, es una tarea urgente para construir una ciencia más equitativa, diversa y eficaz.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosalind Franklin, cuyo trabajo en cristalografía de rayos X fue clave para descifrar la estructura del ADN. Sin embargo, el Premio Nobel de 1962 fue otorgado a Watson, Crick y Wilkins, mientras Franklin quedó fuera del reconocimiento oficial. Su historia es un ejemplo claro del llamado efecto Matilda, término acuñado para describir la negación sistemática del crédito científico a las mujeres.

Otro caso paradigmático es el de Lise Meitner, física que explicó por primera vez la fisión nuclear. Aunque su colega Otto Hahn recibió el Nobel de Química en 1944, Meitner fue excluida pese a que su interpretación teórica fue esencial. En la física experimental, Chien-Shiung Wu realizó uno de los experimentos más importantes del siglo XX al demostrar que la paridad no se conserva en ciertas interacciones nucleares; aun así, el Nobel fue otorgado únicamente a sus colaboradores masculinos.

En el ámbito de la tecnología, Ada Lovelace desarrolló el primer algoritmo diseñado para una máquina computacional en el siglo XIX, anticipándose más de un siglo a la programación moderna. Durante décadas, su trabajo fue minimizado como una simple “nota” al trabajo de Charles Babbage. De forma similar, Hedy Lamarr, actriz e inventora, desarrolló un sistema de salto de frecuencia que hoy es base del Wi-Fi, Bluetooth y GPS, sin recibir reconocimiento científico en su tiempo.

Muchas innovaciones esenciales para la vida diaria también fueron obra de mujeres. Josephine Cochrane inventó el lavavajillas moderno en 1886; Marion Donovan revolucionó la higiene infantil con los pañales desechables; y Stephanie Kwolek desarrolló el Kevlar, un material fundamental para la seguridad industrial y militar. Estas aportaciones suelen quedar fuera de los grandes relatos científicos, pese a su enorme impacto social.

La exclusión histórica de las mujeres de la ciencia no es anecdótica. De acuerdo con la UNESCO, actualmente solo 33 % de las personas investigadoras en el mundo son mujeres. En áreas como ingeniería, física y tecnologías de la información, la proporción es aún menor. Además, diversos estudios muestran que las mujeres reciben menos financiamiento para investigación, publican menos no por falta de calidad, sino por barreras estructurales y son citadas con menor frecuencia que sus colegas hombres.

En el caso de los premios científicos, la disparidad es evidente hasta hoy, alrededor del 4 % de los Premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres. Esta cifra no refleja falta de mérito, sino décadas de exclusión institucional, sesgos editoriales y limitaciones de acceso a redes académicas de poder.

México no es ajeno a esta realidad, pero también cuenta con mujeres científicas de gran relevancia. Silvia Torres Castilleja, astrónoma, ha sido pionera en el uso de los satélites astronómicos en su investigación. Ana María Cetto, física, ha sido una figura clave en la divulgación científica y en el impulso de políticas de equidad de género en la ciencia a nivel internacional.

En el campo de la biotecnología, Susana López Charretón es reconocida mundialmente por sus investigaciones sobre rotavirus. Y qué decir de nuestra querida Julieta Norma Fierro, divulgadora de la ciencia incansable y quien logró hacer el conocimiento de la física y la astronomía accesible para todos. Estas mujeres no solo producen conocimiento de alto nivel, sino que también abren camino para nuevas generaciones.

En las últimas décadas, la brecha de género en la ciencia ha comenzado a reducirse gracias a políticas de inclusión, programas de becas, acciones afirmativas y una mayor visibilización de referentes femeninos. En México, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores muestra una tendencia creciente de participación femenina, especialmente en áreas de salud, educación y ciencias sociales. No obstante, persisten retos importantes: la carga desproporcionada de trabajo doméstico, la precarización laboral, el acoso en espacios académicos y la falta de mujeres en puestos de toma de decisiones científicas. La igualdad numérica no basta si no se transforma también la cultura institucional.

La ciencia no es neutral ni aislada de la sociedad. Invisibilizar a las mujeres en la historia científica no solo distorsiona el pasado, sino que limita el futuro. Diversos estudios indican que los equipos de investigación diversos generan soluciones más innovadoras, éticas y socialmente pertinentes. Incluir plenamente a las mujeres en la ciencia no es un favor: es una condición para el progreso.

Reconocer las aportaciones de las mujeres a la ciencia implica reescribir la historia con honestidad y construir un presente más justo. Las científicas han estado siempre ahí, aun cuando no se les permitió figurar. Hoy, la brecha de género comienza a cerrarse, pero solo lo hará de manera real si el reconocimiento, las oportunidades y el poder se distribuyen sin sesgos.

*Dra. Sandra Pascoe Ortiz / Profesora Investigadora / Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara