Jóvenes cineastas de Amatitán brillan en el Festival Internacional de Cine de Tequila

. .

El talento juvenil de la Preparatoria de Amatitán, perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue reconocido en la décima edición del Festival Internacional de Cine de Tequila (FICT), celebrada del 25 al 28 de febrero, donde Colombia fue el país invitado de honor.

Gael Horacio Romero Chávez, estudiante de cuarto semestre del Módulo El Salvador, obtuvo el Premio Liliana Reyes por su cortometraje Almas errantes, una historia de suspenso que narra la visita de un joven al panteón, donde es acechado por un ánima maligna. El trabajo, que fue finalista en el Concurso Estatal de Cortometraje Jalisco 2025, destacó por su originalidad y la fuerza de su propuesta visual.

“Fungí como productor y director. La idea nació entre amigos, y fue tomando forma al hablar del panteón. Este reconocimiento me inspira a seguir creando y a motivar a mis compañeros a participar en lo que les apasiona”, expresó Gael, quien recibió apoyo de familiares y amigos para concretar el proyecto.

La profesora Fátima Osuna Montes, asesora de los proyectos audiovisuales en la preparatoria, celebró el logro: “El valor del corto está en su temática mística. Ver a Gael y a su familia celebrar me llena de gratitud y me motiva a seguir apoyando a nuevos talentos”.

Además, los cortometrajes Rizos y Mirada, realizados por Emili María Ravelero Muro y Josselin Ortiz de León, también estudiantes de la Preparatoria de Amatitán, recibieron menciones honoríficas. Rizos ha sido premiado como Mejor Cortometraje Futuros Cineastas en el Festival Gran Fiesta del Cine Mexicano y como Mejor Ficción en el concurso ANUIES en Corto.

El FICT, que celebra el vínculo entre el tequila y el séptimo arte, se ha consolidado como un espacio para la proyección de películas, exposiciones y el impulso a nuevos talentos. La participación de estos jóvenes reafirma el compromiso del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) con la formación artística y cultural de sus estudiantes.