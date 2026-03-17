Reconocen Hospitales Civiles de Guadalajara en ranking internacional de Newsweek y Statista

. .

El ranking World’s Best Hospitals 2026, realizado por Newsweek y Statista, reconoció la calidad y compromiso de las unidades hospitalarias del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), al posicionar al Nuevo HCG “Dr. Juan I. Menchaca” en el lugar 10 y al Antiguo HCG “Fray Antonio Alcalde” en el 13 a nivel nacional.

La Directora General del HCG, doctora María Elena González González, destacó que este mérito es especialmente relevante al tratarse de hospitales públicos e institucionales. “Que una institución con esta responsabilidad social aparezca en un ranking internacional demuestra que la excelencia médica no es exclusiva de los sistemas privados, sino que también puede construirse desde instituciones públicas con vocación académica y social”, señaló.

El reconocimiento se sustenta en indicadores como la calidad de la atención médica, la investigación científica y el prestigio profesional generacional. González subrayó que este logro es resultado de décadas de trabajo clínico, académico y científico, y resaltó la importancia de la alianza con la Universidad de Guadalajara (UdeG), que ha permitido fortalecer la formación de médicos, especialistas, enfermeras e investigadores en un entorno de actualización constante.

La directora también señaló que entre los retos futuros del HCG se encuentran mejorar la atención a pacientes con diagnósticos cada vez más complejos, continuar con la investigación para generar nuevas soluciones y consolidar la formación de especialistas.

Este reconocimiento internacional reafirma la vocación social y académica del Hospital Civil de Guadalajara, que no solo atiende a miles de pacientes cada año, sino que también se consolida como un referente en la formación de profesionales de la salud y en la generación de conocimiento científico al servicio de la población.

“Nuestro objetivo es que el Hospital Civil de Guadalajara continúe consolidándose como uno de los centros hospitalarios académicos más importantes de México, combinando excelencia médica, investigación científica y un profundo compromiso social con la población”, concluyó. (Con información de la UdeG)