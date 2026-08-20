FIL Guadalajara celebra 40 años con “26 en el 26”

. Foto: Cortesía FIL

Consolidada como la mayor feria del libro en español y motor de la industria editorial iberoamericana, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) anunció la iniciativa “26 en el 26”, una selección de 26 autores y autoras menores de 40 años cuyas obras amplían los horizontes de la novela contemporánea en nuestro idioma.

La propuesta surge como parte de la celebración de los 40 años de la FIL y busca visibilizar nuevas voces que exploran territorios narrativos diversos en forma y fondo. La curaduría estuvo a cargo de especialistas en literatura, editores, periodistas y escritores, quienes revisaron más de 200 perfiles de novelistas en español.

El Comité de Selección, integrado por Ana García Bergua, Antonio Ortuño, Sara Poot Herrera, Winston Manrique Sabogal y Marisol Schulz Manaut, valoró la calidad literaria, la diversidad y la capacidad de las obras para mostrar las rutas de la novela contemporánea. El acta resolutiva, firmada el 4 de agosto de 2026, destacó que se trata de una apuesta por el futuro y una conversación sobre la narrativa en español, siempre diversa y en transformación.

. Foto: Cortesía FIL

Entre los seleccionados figuran Raquel Abend (Venezuela), Laura Baeza (México), Jorge Comensal (México), Natalia García Freire (Ecuador), Gabriel Mamani Magne (Bolivia), Lorena Salazar Masso (Colombia), Luciana Sousa (Argentina), Leila Sucari (Argentina), Elaine Vilar Madruga (Cuba) y Fátima Villalta (Nicaragua), entre otros.

Los autores y autoras compartirán sus propuestas literarias en nueve mesas de diálogo durante la FIL, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara. A partir de 2027, se incorporará un Encuentro Internacional de Novelistas para dar continuidad a este proyecto.

La FIL, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden de Río Branco del gobierno de Brasil, consolidándose como la puerta de entrada a otras literaturas y lenguas.

“26 en el 26” reúne a una generación de escritores que abordan temas como memoria, identidad, cuerpo, naturaleza, migración y transformaciones sociales, confirmando la vitalidad y el futuro de la narrativa en español.(Con información de la UdeG)