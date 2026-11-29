Con el lema “Las Letras llevan al Tec” y la invitación “¡Vive el Tec en la FIL!”, el Tecnológico de Monterrey inauguró su stand en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, donde participa por cuarto año consecutivo con una propuesta que busca acercar al público a su oferta académica, cultural y humanística.

El espacio, ubicado en el área de Editoriales Universitarias de Expo Guadalajara, fue inaugurado con la presencia de autoridades de la institución. Durante el acto, Óscar Flores, director de PrepaTec Guadalajara y Campus Regionales, destacó que el stand representa el talento y la colaboración de la comunidad universitaria.

Por su parte, Salvador Leetoy, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación, señaló que la participación permite compartir conocimientos y generar espacios de diálogo entre estudiantes, académicos y visitantes.

Fernando Mora, director regional de Estudios Humanísticos de la misma escuela, explicó que la intención es mostrar que el Tec también es un centro de formación humanística, más allá de sus áreas de negocios y tecnología.

Stand del Tec en el FIL

Conferencias, libros y encuentros culturales

La propuesta contempla 63 actividades gratuitas durante los nueve días de la FIL, entre ellas paneles y conferencias sobre temas de actualidad, presentaciones y firmas de libros, lecturas dramatizadas, conversaciones en italiano y encuentros con invitados especiales.

Las actividades en italiano se incorporan en el marco de la participación de Italia como país invitado de honor de esta edición de la Feria.

El stand busca funcionar como un punto de encuentro para compartir ideas, explorar nuevas herramientas tecnológicas y acercar distintas expresiones culturales y académicas a los visitantes.

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