Inversiones en línea 2024: cinco consejos imprescindibles para mejorar tu trading

. Para quienes buscan iniciar en este ámbito, es crucial evaluar el perfil de riesgo, formarse financieramente y aprovechar herramientas automatizadas . Para quienes buscan iniciar en este ámbito, es crucial evaluar el perfil de riesgo, formarse financieramente y aprovechar herramientas automatizadas (Especial)

Sin lugar a dudas, las inversiones personales online han crecido tanto en México como en los principales países de la región. Es por ello que, si te encuentras interesado en comenzar a hacer trading, tenemos una serie de recomendaciones que sí o sí debes tener en cuenta antes de comenzar a operar en los mercados. Comencemos.

Ante los diferentes desafíos que se han presentado en los últimos años, como puede ser el caso de la inflación, los inversores y ahorristas mexicanos se han volcado a los mercados en línea con el fin de volver a pensar en positivo y salvaguardar el valor de sus ahorros.

Este fenómeno se repite en los principales países de la región, algo que se explica por el gran desarrollo del sector Fintech en general y con una fuerte inversión en la región latinoamericana. Entre las diferentes estrategias disponibles, hay una que ha llamado más atención que otras: el trading.

Si te encuentras buscando cómo hacer trading en distintos mercados en línea, este artículo puede serte de gran utilidad, ya que nos detendremos en cinco consejos imprescindibles que todo inversor debe tener en cuenta en este 2024. ¿Te encuentras listo?

1 – Evalúa tu perfil de riesgo: este es el primer paso fundamental para todo inversor o ahorrista, ya que determinará qué clase de mercado y activo es el que más se adecúa a tus necesidades. Además, siempre se debe considerar que el trading es una estrategia de inversión con un perfil de riesgo de moderado a alto.

De esta manera, antes de empezar a operar, es mejor considerar cuánto dinero te encontrarías preparado a perder en el caso de una mala racha o un cambio abrupto en los mercados. Nunca se debe pasar por alto este punto para ahorrarse dolores de cabeza.

2 – Aprender es más importante: si te encuentras realizando tus primeros pasos en los mercados en el trading, considera que lo más importante primero es formarte financieramente y familiarizarte con términos específicos como apalancamiento, diversificación, mercados al alza y a la baja, entre muchos otros.

Si bien podemos remarcar las facilidades que brindan los mercados financieros en línea gracias a los nuevos recursos tecnológicos, el aprendizaje financiero es vital para un éxito sostenido en el tiempo y no por mera suerte. A su vez, cada mercado cuenta con sus conocimientos específicos.

3 – Recurre a herramientas automatizadas: de la mano con las grandes ventajas técnicas que aporta el mundo Fintech, a la hora de comenzar a operar resulta muy importante echar mano de las herramientas automatizadas. Después de todo, al principio se suele combinar las inversiones en línea con empleos de medio tiempo o de jornada completa.

Los recursos automatizados en las inversiones en línea permiten realizar operaciones o cerrarlas de acuerdo a resultados previstos de antemano. Así, se logra no estar pendiente todo el tiempo de lo que sucede en los mercados y prevenir pérdidas mayores a las que estamos dispuestos a tolerar.

4 – Registra todas tus operaciones: cuando empieces a operar, verás que la facilidad y velocidad a la que se pueden realizar tus movimientos te sorprenderá. Esto puede conllevar a que pierdas el registro de todos tus movimientos, lo que sin dudas nunca es un buen plan a la hora de hacer trading y mucho menos cuando se dan los primeros pasos.

Es por ello que siempre, y con especial hincapié al principio, no dejes de anotar todo aquello que has hecho, así como también tus resultados, con el fin de obtener un balance objetivo de tus resultados y cómo se ajustan a tu estrategia general.

5 – Sigue los mercados y las noticias: por último, nunca pases por alto que la información tiene un valor muy alto. Revisa diariamente las noticias generales y las específicas de los mercados para tomar decisiones basadas en datos y no en pálpitos personales sin fundamente.

Como habrás visto, estos consejos imprescindibles para empezar a hacer trading te permiten comenzar a invertir con una tranquilidad mayor y priorizando siempre la propia salud financiera por encima de actitudes impulsivas. Las facilidades técnicas de la actualidad no deben hacerte confundir: invertir en línea es un proceso que requiere dedicación.

*Marcelo Berenstein es asociado en NextMedia Interactiva

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