Mensajes falsos de WhatsApp incidieron en que cadáver de joven estuviera sin identificar un año 8 meses

Tanto en Tabasco como en Jalisco se levantaron cédulas de desaparición de la joven

La Fiscalía de Jalisco está colaborando con las autoridades de Tabasco en el caso de la desaparición y asesinato de la joven Nanci Yadit Hernández Carrillo, cuyo cadáver con huellas de golpes fue localizado el 24 de enero del 2024 en las inmediaciones del Estadio Akron.

La madre de la víctima, la señora Viviana Carrillo, había señalado a medios de comunicación que ninguna de las fiscalías de ambos estados se había encargado del asunto, pero de lo que se ha informado este jueves de manera oficial, ya las dos instituciones están tomando cartas en el asunto.

La Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, de Jalisco, Blanca Trujillo, señaló en la rueda de prensa del gabinete de seguridad, que el cuerpo sin vida de la chica tabasqueña estuvo sin identificar desde enero de 2024, porque su familiar directa al acudir a denunciar la desaparición refirió que en enero de 2025 dejó de tener contacto con Nanci Yadit, y “entonces, esa es la fecha que el personal ministerial toma como base para empezar a hacer cruce (de información) de todas las personas fallecidas sin identificar del sexo femenino, de enero del 2025 hacia adelante”.

Y lo que pasó es que la madre de Nanci estuvo recibiendo mensajes de WhatsApp todo un año por parte de alguien que se hizo pasar por la muchacha (probablemente el homicida), y cuando en enero de 2025 deja de recibir los textos es que la señora sospecha de algo irregular y trata de interponer la denuncia.

Por el caso ya existe un hombre vinculado a proceso, presuntamente gracias a la intervención de la Fiscalía General de la República.

La difundieron como desaparecida en enero de 2025. Tenía ya un año muerta

Viviana Carrillo señaló en medios de comunicación que ni la Fiscalía de Jalisco ni la de Tabasco se decidían a tomar las investigaciones, pues recíprocamente declinaban la competencia del asunto.

Nanci Yadit vino desde Tabasco, hace algunos años, para trabajar en Zapopan y estableció su domicilio en Paraísos del Colli. Al parecer se hizo novia de un hombre con quien empezó a tener problemas. Oficialmente no se ha informado si éste es la persona detenida.

Tampoco se ha aclarado si él era quien realizaba los mensajes de WhatsApp a la mamá de la víctima, cuando ésta ya estaba muerta.

La señora Viviana habría señalado que uno de los argumentos para que en Jalisco no se iniciara la investigación formal del caso era que el número de teléfono de su hija estaba activo en Tabasco, pero ella logró saber que luego de que en enero de 2025 dejó de recibir los mensajes de WhatsApp, el teléfono quedó inactivo y la compañía telefónica asignó la línea a un nuevo cliente en aquella entidad federativa.