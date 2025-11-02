El día 4, audiencia para determinar si queda preso señalado como asesino de aficionado de Chivas

Lo acusan de muerte de menor de edad aficionado de las Chivas

José Manuel “N”, presunto homicida del adolescente José Eduardo Ramírez Ávalos -aficionado de las Chivas acuchillado el pasado 24 de octubre-, tendrá su audiencia para decidir si queda vinculado a proceso y bajo prisión preventiva el próximo martes 4 de noviembre.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Mariano Otero, casi esquina con la Calle Granate, de la Colonia Rinconada del Sol, municipio de Zapopan, en la víspera del clásico de futbol entre Chivas y Atlas, después de que aficionados llevaron serenata afuera del hotel en donde el Guadalajara se concentraba.

Al finalizar los cánticos de los barristas rojiblancos, arribaron varios hombres -se dice que eran casi 20, que llevaban rostros cubiertos y que iban en un Honda Civic, un Hyundai Atos y un Chevrolet Aveo- quienes arremetieron con tubos y armas blancas en contra de los hinchas chivas .

Como resultado de la agresión quedó herido de muerte con una cuchillada en el estómago, José Eduardo Ramírez Ávalos, a quienes sus familiares llamaban “Lalito”, estudiante de preparatoria de 16 años de edad, y que poco después murió en el lugar de los hechos, mientras que otros dos fans rojiblancos, identificados como Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel Caballero Guzmán, de 21, resultaron con lesiones.

La Fiscalía de Jalisco informó que este sábado 1 de noviembre, con apoyo del centro de monitoreo C5, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, se desplegó un operativo que permitió detener a José Manuel “N”, quien inicialmente quedó arrestado por el delito de cohecho y luego se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

En Jalisco el que la hace la paga.

La Fiscalía de Jalisco detuvo ya a uno de los agresores del joven aficionado de las @Chivas que fue asesinado afuera de un hotel en la avenida Mariano Otero.

Se trata de José Manuel N. quien fue detenido este sábado. Se giraron órdenes de… pic.twitter.com/2zVD0DCjpc — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 1, 2025

El señalado como asesino fue trasladado a Puente Grande para ser imputado en un juzgado de control, donde inicialmente se dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa mientras se realiza la audiencia donde se decidirá si se le vincula a proceso, la cual quedó agendada para este 4 de noviembre a las 12:00 del día.

Aunque la Fiscalía refiere que los delitos que se le imputan a José Manuel “N” se dieron en “un presunto caso de riña”, existen versiones de que reiteran que se trató de una agresión cometida por seguidores del Atlas que se presentaron al finalizar la serenata de los aficionados del Guadalajara y los atacaron directamente.