Analiza SICT ruta viable para el tren de pasajeros México-Guadalajara

María Padilla, titular del Centro SICT Jalisco (de chaleco amarillo) participó en el recorrido

Como parte de la planeación en la construcción del Tren de Pasajeros México-Guadalajara, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y su Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) realizaron un recorrido técnico para analizar la viabilidad del trazo preliminar correspondiente al tramo entre las ciudades de Irapuato, León y Guadalajara.

El titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, y la directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, en compañía de especialistas de la agrupación de Ingenieros de la SEDENA, visitaron diversos puntos desde el límite del estado de Guanajuato hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara.

SICT Jalisco señaló que dentro de este recorrido, los funcionarios verificaron los trazos que pueden ser aprovechados en el derecho de vía existente de carreteras y autopistas federales.

Además, con empresarios de Ferromex, se efectuó un recorrido desde las instalaciones ubicadas en Avenida Washington, en Guadalajara, hasta el poblado de La Capilla, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Estas acciones forman parte de los estudios preliminares encaminados a definir la ruta más eficiente, segura y sostenible para la construcción del Tren de Pasajeros México-Guadalajara; una obra que fortalecerá la conectividad regional y promoverá un transporte moderno, accesible y sustentable, para las y los mexicanos”, resaltó el Centro SICT Jalisco.