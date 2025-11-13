Cae otro presunto homicida de aficionado de Chivas apuñalado en la víspera del clásico vs el Atlas

Otro de los presuntos homicidas del adolescente José Eduardo Ramírez Ávalos, conocido como “Lalito”, fue capturado por agentes de la Fiscalía del Estado.

Julio Alberto “N” tenía pendiente una orden de aprehensión por los hechos en los que murió el menor de edad, quien era aficionado de las Chivas y fue acuchillado el pasado viernes 24 de octubre-, después de participar en una serenata que seguidores del Guadalajara le llevaron a los jugadores rojiblancos la noche previa al partido contra el Atlas.

En relación con el caso ya está detenido, vinculado a proceso y bajo prisión preventiva, otro de los presuntos asesinos de “Lalito”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pues en el mismo suceso, otros dos fans de Chivas quedaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Mariano Otero, casi esquina con la Calle Granate, de la Colonia Rinconada del Sol, municipio de Zapopan, cerca del hotel en donde el Guadalajara se concentraba.

Al finalizar los cánticos de los barristas rojiblancos, arribaron varios hombres -se dice que eran casi 20, que llevaban rostros cubiertos y que iban en un Honda Civic, un Hyundai Atos y un Chevrolet Aveo- quienes arremetieron con tubos y armas blancas en contra de los hinchas chivas.

Como resultado de la agresión quedó herido de muerte con una cuchillada en el estómago, “Lalito”, quien era estudiante de preparatoria, de 16 años de edad, y que poco después murió en el lugar de la agresión, mientras que otros dos muchachos, identificados como Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel Caballero Guzmán, de 21, resultaron con lesiones.

El sábado 1 de noviembre, la Fiscalía del Estado con apoyo del centro de monitoreo C5, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, desplegó un operativo que permitió detener a José Manuel “N”.

Este jueves 13, la dependecia estatal informó que su unidad de Investigación de Homicidios Intencionales logró la captura de Julio Alberto “N”, con lo que ya suman dos los detenidos por el caso.

Aunque oficialmente no se ha aclarado el móvil de los hechos que dejaron el saldo fatal, existen versiones que reiteran que se trató de una agresión cometida por seguidores del Atlas que se presentaron al finalizar la serenata de los aficionados del Guadalajara y los atacaron directamente, es decir, sin que mediara motivo alguno.