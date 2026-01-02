¿Por qué se activó la alerta sísmica en Jalisco?

La activación de la alerta sísmica sorprendió a la población de Jalisco la mañana de este 2 de enero de 2026, luego de que un sismo registrado en el estado de Guerrero alcanzara una magnitud de 6.5, lo que llevó a la aplicación de protocolos de seguridad en distintos puntos del país.

Tras los recorridos de esta mañana , no se reportan daños. (Cortesía)

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 07:58 horas, con epicentro ubicado al suroeste del municipio de San Marcos, Guerrero, a una distancia aproximada de 15 kilómetros. Aunque el movimiento no representó riesgo directo para Jalisco, la alerta se emitió en dispositivos móviles de manera preventiva poco después de las 08:00 horas.

En el estado, la alerta provocó evacuaciones por protocolo, principalmente en instalaciones de salud. Entre los inmuebles desalojados de manera preventiva se encuentran el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y la Clínica 14 del IMSS, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños.

Sismo no se percibió en la ZMG

Autoridades de Protección Civil informaron que el movimiento telúrico no fue perceptible en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, señalaron que en algunas regiones del sur de Jalisco el sismo pudo haberse sentido de forma leve, por lo que se activaron recorridos de supervisión.

Las inspecciones se concentran en municipios como Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonila y La Manzanilla de la Paz, con el objetivo de descartar afectaciones.

En el Área Metropolitana de Guadalajara también se realizó la evacuación preventiva de una recaudadora en el municipio de Tonalá. Personal de Protección Civil estatal y municipal mantiene presencia en estas zonas para verificar condiciones estructurales y atender cualquier eventualidad.