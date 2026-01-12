Asegura Gobierno de Jalisco corregir “intermitencia y detalles técnicos” en prerregistro de Tarjeta Única

Asegura el Gobierno del Estado que corrige fallas

Debido a la gran cantidad de solicitudes -más de 50 mil en 3 horas- el sistema de prerregistro para la Tarjeta Única “ha presentado intermitencias y detalles técnicos, que son atendidos y corregidos de manera paulatina por el equipo especializado”, informó el Gobierno de Jalisco este lunes, luego de una serie de fallas que enfrentaron los interesados en el plástico que, entre otros beneficios, será el mecanismo mediante el cual se pueda acceder a tarifas preferenciales en el costo del transporte público.

“Entre las incidencias detectadas y ya solucionadas, se encontraba un error en el campo correspondiente a la tarjeta vigente de Yo Jalisco, el cual no permitía el ingreso de letras; situación que fue corregida oportunamente”, aseguró el Poder Ejecutivo Estatal.

Agregó que “se trabaja en la atención de otros aspectos técnicos, como la validación de la CURP, que en algunos casos es identificada erróneamente como ya registrada, así como el retraso en la recepción de los mensajes de texto para la validación del número celular, lo que ha impedido a algunas personas concluir su prerregistro”.

La Secretaría de Administración reitera su llamado a las y los jaliscienses a tener paciencia, ya que el sistema continuará estabilizándose conforme avancen las adecuaciones técnicas necesarias.

Se enfatizó que el prerregistro se realiza exclusivamente a través del sitio oficial https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ dando clic en el apartado “HAZ TU PRE REGISTRO AQUÍ”.

El Gobierno de Jalisco difundió que “refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las plataformas digitales para garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible para todas y todos”.