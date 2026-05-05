Aseguran otra finca en Tonalá con autos robados

En la finca estaban 5 carros robados y una moto sin placas

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, perteneciente a la Fiscalía de Jalisco, realizó un cateo en una finca de la Colonia La Noria, en el municipio de Tonalá, en donde fueron asegurados cinco automóviles con reporte de robo y una motocicleta sin placas y alterada de su numeración confidencial

El operativo tuvo como objetivo la localización de un vehículo Honda CR-V Touring, modelo 2019, con reporte de robo en la Colonia La Paz, municipio de Guadalajara, el cual fue localizado al interior del inmueble.

“En el lugar también fueron asegurados otros cuatro vehículos con reporte de robo vigente en el municipio de Guadalajara, en eventos registrados sin violencia, además de una motocicleta que no portaba matrícula ni tenía números de identificación”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Agregó que las unidades aseguradas son un Volkswagen Jetta, un Honda Civic, una camioneta Chevrolet Tahoe, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta marca Italika.

El cateo se desahogó en una finca en Tonalá

Además se aseguraron diversas placas de circulación, documentos oficiales, identificaciones, licencias de conducir, llaves de vehículos y tres equipos electrónicos tipo escáner, presuntamente utilizados para la manipulación de sistemas automotrices.

El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y dar con quienes robaban los autos que eran llevados a dicho lugar.

En febrero pasado, la Secretaría de Seguridad Jalisco dio con otra finca en Tonalá, que presuntamente era usada como centro de remarcado de vehículos por parte de una banda de asaltantes de vehículos conocida como la “Banda del renco”.

El inmueble fue descubierto en Avenida Prolongación Victoria, al cruce con Prolongación Logroño, en el Fraccionamiento Villas del Cortijo, municipio de Tonalá.

Ahí se localizó una Mazda modelo 2026, color rojo metálico, robado a punta de pistola el 4 de febrero pasado, en la Calle Rubén Gómez Esqueda, cerca del cruce con Avenida José María Iglesias, del Fraccionamiento San Francisco o Los Arrayanes, en el oriente de Guadalajara.