Finanzas para todos: La casa que ya no se compra con salario

Aunque la economía sea una ciencia social, muchas veces se analiza la vivienda como si fuera solo un activo financiero: precio por metro cuadrado, rentabilidad, hipoteca, oferta, demanda y plusvalía. Son indicadores útiles, pero incompletos. Detrás de cada vivienda no hay únicamente una operación inmobiliaria; hay una familia, un proyecto de vida, una ciudad que integra o expulsa y una generación que puede independizarse o quedarse viviendo con sus padres toda una vida.

Durante años se sostuvo la narrativa de: quien trabajara lo suficiente podría comprarse una casa. Estudia, consigue empleo, ahorra, pide una hipoteca y construye estabilidad. Esa fue una de las bases morales de la economía moderna. El problema es que esa promesa empieza a romperse. No porque las nuevas generaciones sean necesariamente menos trabajadoras, sino por el precio de entrada.

España es hoy un ejemplo claro de esta tensión. La OCDE advierte que muchas personas enfrentan dificultades para acceder a vivienda asequible, que la demanda no ha sido acompañada por suficiente oferta y que el déficit habitacional estimado por el Banco de España ronda las 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. También señala que el número de años necesarios para ahorrar una vivienda supera ya los veinte años. Cuando una persona necesita dos décadas para acercarse a una entrada, la vivienda deja de ser un paso natural hacia la adultez y se convierte en una carrera contra el tiempo.

El fenómeno no es exclusivamente español. En la Unión Europea, los precios de la vivienda subieron 5,5% interanual en el cuarto trimestre de 2025, mientras los alquileres aumentaron 3,2%. Entre 2015 y el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda crecieron 64,9%, frente a un aumento de 21,8% en los alquileres. La diferencia revela una problematica muy clara: la vivienda se encarece más rápido que la capacidad ordinaria de habitarla.

La pregunta más importante en esta situación es, ¿quién compra estas viviendas? La respuesta no suele ser el trabajador promedio con su salario promedio. En muchos casos compran hogares con dos ingresos, familias con ayuda patrimonial, personas que ya tenían una vivienda previa, inversores con liquidez, compradores extranjeros o propietarios que aprovechan la revalorización acumulada. Quien empieza desde cero no compite contra otro individuo que empieza desde cero. Compite contra capital acumulado.

Esa diferencia parece técnica, pero es moralmente enorme. Dos personas pueden tener el mismo sueldo y vivir en la misma ciudad, pero no ocupar la misma posición económica. Una llega al mercado con ahorros familiares, una propiedad heredada o una vivienda ya revalorizada. La otra llega únicamente con salario. Ambas aparecen en las estadísticas como compradores potenciales, pero no juegan con las mismas condiciones. La desigualdad contemporánea no siempre se expresa en el ingreso mensual; muchas o la mayoría de las veces se expresa en el punto de salida.

A esto se suma un fenómeno internacional importante. La vivienda local compite con dinero global. En España, las compras realizadas por extranjeros representaron el 19,3% del total de compraventas en el primer semestre de 2025, con 71.155 operaciones. Además, los extranjeros no residentes pagaron precios medios más altos por metro cuadrado que los compradores nacionales. Esto no significa que todo comprador extranjero sea culpable de la crisis, ni que la inversión exterior deba demonizarse. Pero sí obliga a reconocer que, en ciertas zonas, una familia local ya no compite solo contra sus vecinos, sino contra patrimonios construidos en otros países.

En este contexto, la vivienda, entonces, deja de comportarse solo como hogar y empieza a comportarse como ficha financiera. Para unos es hogar; para otros, inversión. Para unos es necesidad; para otros, diversificación patrimonial. Para unos es el lugar donde dormir, criar hijos o construir una vida; para otros, una cobertura contra inflación, una renta mensual o una segunda residencia. El problema no es que exista inversión inmobiliaria. El problema aparece cuando la lógica de inversión domina por completo a la lógica de habitación.

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España llegó incluso a vincular inversión inmobiliaria y residencia mediante la llamada Golden Visa, que permitía obtener autorización de residencia a través de inversiones relevantes, entre ellas la compra de inmuebles por al menos 500.000 euros. El Gobierno puso fin a esta vía en abril de 2025. La medida no resuelve por sí sola la crisis habitacional, pero revela que durante demasiado tiempo, permanecer en un país podía depender más de comprar una propiedad que de formar parte de su vida productiva o comunitaria.

Por supuesto, no todo se explica por la demanda. También existe un problema de oferta. Construir vivienda requiere suelo, permisos, financiación, materiales, mano de obra, infraestructura y tiempo. La OCDE identifica barreras importantes en España: escasez de suelo edificable en zonas de alta demanda, procesos urbanísticos lentos, costes de construcción elevados, falta de incentivos para vivienda asequible e incertidumbre regulatoria. No basta con decir “construyan más”, como si las casas fueran de Lego. Pero tampoco basta con culpar únicamente a los inversores, porque si la oferta no responde, cualquier aumento de demanda se transforma en presión sobre precios.

Por eso, reducir el debate a una sola causa es un error. Hay avaricia, sí, pero también regulación mal diseñada. Hay falta de oferta, sí, pero también salarios que no se igualan. Hay demanda extranjera, sí, pero también familias locales que necesitan techo. La crisis de vivienda no tiene una sola causa porque tampoco toca una sola dimensión de la vida.

Reconocer que la vivienda es una necesidad vital no significa negar el mercado ni abolir la propiedad privada. Significa entender que no todos los bienes cumplen la misma función social. Un reloj de lujo puede subir de precio sin destruir la estabilidad de una generación. Pero cuando la vivienda común se vuelve inaccesible, el problema deja de ser únicamente financiero y se convierte en civilizatorio.

Una sociedad puede tolerar desigualdad en muchos consumos. No todos tienen que vivir igual, viajar igual o comprar lo mismo. Pero una sociedad democrática no puede normalizar que trabajar ya no alcance para habitar. La vivienda ordena la salud, la familia, el ahorro, la educación, la natalidad, la movilidad laboral y la posibilidad misma de planear futuro.

La dificultad está en encontrar equilibrio. No se trata de perseguir al pequeño propietario que alquila una vivienda para complementar su jubilación. Tampoco se trata de regalar casas sin sostenibilidad fiscal. Se trata de construir un sistema donde invertir sea legítimo, pero habitar no sea imposible.

La vivienda revela una gran problematica de la economía contemporánea: el salario ya no siempre compite contra otros salarios, sino contra patrimonios. Y si el patrimonio pesa más que el trabajo, la promesa meritocrática pierde credibilidad y sustento. No necesariamente porque el esfuerzo deje de importar, sino porque empieza demasiado tarde frente a quienes heredaron ventaja, compraron antes o convierten cada crisis en oportunidad de adquisición.

Una casa puede ser una inversión, pero antes de ser inversión es refugio. Puede generar rentabilidad, pero antes de generar rentabilidad debe permitir vida. Cuando una economía olvida esa jerarquía, no crea prosperidad; crea una desigualdad tan grande que es inhumana.

Referencias

Banco de España / OECD. (2025). OECD Economic Surveys: Spain 2025. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Eurostat. (2026). House prices and rents went up in Q4 2025. European Commission.

Consejo General del Notariado. (2025). Las compraventas de viviendas por extranjeros aumentan un 2% interanual, hasta alcanzar las 71.155 operaciones. Centro de Información Estadística del Notariado.

Gobierno de España. (2025). El Gobierno pone fin a la Golden Visa por compra de vivienda. La Moncloa.

Emilio Moreno Plascencia,

@EMILIOMORENOP1