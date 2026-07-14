Atrapan a otro por asesinato de aficionado de Chivas

Dilan Josué “N”, detenido por homicidio de aficionado de Chivas

Cayó uno más de los presuntos asesinos del estudiante de preparatoria José Eduardo Ramírez Ávalos, conocido como “Lalito”, quien fue privado de la vida la noche del viernes 24 de octubre pasado, luego de que participó, afuera de un hotel de Zapopan, en una “serenata” que seguidores de Chivas del Guadalajara le llevaron a los jugadores del equipo en la víspera del clásico contra el Atlas.

El señalado como criminal es Dilan Josué “N”, quien ya fue trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande en donde deberá responder ante un juez por la acusación de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El día de los hechos, al finalizar los cánticos de los barristas rojiblancos, arribaron varios hombres -se dice que eran casi 20, que llevaban rostros cubiertos y que iban en un Honda Civic, un Hyundai Atos y un Chevrolet Aveo- quienes arremetieron con tubos y armas blancas en contra de los aficionados chivas.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Mariano Otero, casi esquina con la Calle Granate, de la Colonia Rinconada del Sol, municipio de Zapopan, muy cerca del hotel en donde el equipo del Guadalajara se concentraba previo a su juego en contra de Atlas.

Como resultado de la agresión quedó herido de muerte con una cuchillada en el estómago, “Lalito”, de 16 años de edad, y poco después murió en el lugar de la agresión, mientras que otros dos muchachos, identificados como Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel Caballero Guzmán, de 21, resultaron con lesiones.

El sábado 1 de noviembre, la Fiscalía del Estado con apoyo del centro de monitoreo C5, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegó un operativo que permitió detener a José Manuel “N”.

José Manuel "N", detenido por homicidio de aficionado de Chivas

Poco después, el 13 de noviembre, se informó que la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales de la Fiscalía logró la captura de un segundo implicado en el crimen, identificado como Julio Alberto “N”, quien tenía pendiente una orden de aprehensión por los hechos.

Julio Alberto "N", detenido por homicidio de aficionado de Chivas

Recientemente Dilan Josué “N” fue capturado por la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía, con lo que suman tres los detenidos en relación con el caso.

🔎 Resultado de las investigaciones, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra un hombre señalado por su probable participación en una agresión ocurrida en un hotel de Zapopan, donde un adolescente perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas.(1-2) pic.twitter.com/EW60MsH7I9 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 13, 2026

El presunto criminal se encuentra a disposición del Juzgado Décimo Quinto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Aunque oficialmente no se ha aclarado el móvil existen versiones reiteradas de que se trató de una agresión cometida por seguidores del Atlas que se presentaron al finalizar la serenata de los aficionados del Guadalajara y los atacaron directamente, sin que mediara motivo alguno.

Eduardo era aficionado de Chivas y estudiante de prepa. FOTO: Facebook Andrea Ramirez

“Lalito”, el menor de edad fallecido, era alumno de la Preparatoria Regional de Santa Anita, perteneciente a la Universidad de Guadalajara.