Reclutados se convierten en reclutadores de la mafia: Fiscalía de Jalisco

El 23 de julio hubo una marcha que terminó en la Vicefiscalía de Desaparecidos. FOTO: Google maps, septiembre 2024

La Fiscalía de Jalisco ya tiene registrados algunos casos en los que como parte de lo que sería un nuevo esquema de reclutamiento para las filas del crimen organizado, jóvenes que fueron enganchados por células de la mafia asumen luego el papel de reclutadores.

En la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, la titular de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, fue entrevistada al respecto y reconoció dicha conducta dentro del modus operandi de la delincuencia organizada.

“Sí es una situación detectada y documentada donde muchas veces la invitación proviene de alguna persona conocida que ella estuvo en ese esquema; entonces, sí ha sucedido en algunas investigaciones y obviamente también es parte de nuestro trabajo el definir el esquema de responsabilidades penales que puede tener una persona por invitar a un adolescente a este tipo de situaciones”.

El cuestionamiento para la responsable de las investigaciones sobre desaparición de personas se da en una racha en la que tan sólo en cinco días, entre el 15 y el 19 de julio, se ha reportado que ocho adolescentes desaparecieron, y que por lo menos en dos de esos casos las víctimas pudieron haber sido reclutadas por integrantes de la mafia.

LOS DESAPARECIDOS

Entre el 15 y el 19 de julio, habían quedado ilocalizables al menos ocho adolescentes; uno de ellos es Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17 años, quien abordó un automóvil de plataforma el pasado 17 de julio en la zona de San Miguel Tateposco o San Esteban, del municipio de Zapopan, y desde entonces sus familiares nada han sabido acerca de su paradero.

Dos días antes, el 15 de julio, se vio por última vez a Zoé Guadalupe Montes López, de 16 años, en el municipio de Tapalpa, y tampoco se ha sabido más de ella. Ese día y en el mismo municipio también desapareció María Fernanda Morales Fernández, de 17 años, pero esta última ya fue reportada como localizada.

Dóminic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, dejó de estar localizable en el Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, desde el pasado 15 de este mes.

Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, desapareció el 17 de julio en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, y ya no se ha tenido noticia alguna de él.

El 15 de julio, Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, salió de su domicilio en la Colonia Hacienda Real, de Tonalá, sin dejar dicho a dónde se dirigía. Posteriormente les hizo saber a personas cercanas a él, que se hallaba en otro estado y que no podía seguir con la comunicación porque le habían prestado un teléfono. Tampoco se ha sabido más de él.

El 17 de julio salió de su casa en el Fraccionamiento Las Lilas, municipio de El Salto, Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años. En este caso, en el que el adolescente vivía una situación de precariedad económica, existe la presunción de que pudo haber sido enrolado en la delincuencia organizada, pues tiene un hermano mayor que desapareció en 2024 y del que existen pistas de que fue reclutado.

El anterior caso de desaparición fue reportado por la Comisión de Búsqueda hasta el pasado 21 de julio.

Giovannt Natanael Flores Vázquez desapareció el 17 de julio.

Otro caso de desaparición ocurrido en tan sólo esos cinco días, fue el de Horus Uriel Galván Tinoco, joven de 16 años de edad, a quien se le vio el domingo 19 en Rancho Alegre, municipio de Tlajomulco de Zúñiga; afortunadamente en este hecho, ya se informó que el chamaco fue encontrado.

En la rueda de prensa de los jueves, la vicefiscal de Personas Desaparecidas señaló que tiene conocimiento de un total de 10 casos de jóvenes desaparecidos en semanas recientes, de los cuales ocho continúan activos, es decir, no los han hallado.

La funcionaria estatal dijo que en por lo menos en un par de casos, se teme que se trata de asuntos relacionados con el reclutamiento criminal.

MARCHAS PARA EXIGIR QUE LOS ENCUENTREN

El pasado domingo 19 de julio, familiares de Jeremi Alejandro Villegas Anaya, marcharon de la Clínica 93 del IMSS, en Tonalá, hasta la Comisaría de ese municipio, en exigencia de que el menor de edad aparezca con bien.

Y este miércoles 22, los seres cercanos de Jeremi y de otros de los adolescentes desaparecidos se manifestaron con una marcha de San Juan De Dios a la Vicefiscalía de Desaparecidos, situada en Calzada Independencia Norte y la Calle Hospital, en Guadalajara.

FRAUDEAN A FAMILIARES CON SUPUESTAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA

La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Edna Montoya Sánchez, informó este jueves 23 de julio que se han identificado correos electrónicos falsos en donde solicitan pagos a familiares de personas desaparecidas, supuestamente para confirmar pruebas de identificación humana, acompañados de falsos formatos oficiales, los cuales han estado circulando en otros estados de la República.

“Este fraude o engaño se aprovecha de la necesidad, de la esperanza de las personas para confirmar la identidad de sus familiares”, indicó la funcionaria.

Enfatizó que las pruebas de ADN y de identificación humana son completamente gratuitas y aseguró que en Jalisco no se han consumado este tipo de fraudes.