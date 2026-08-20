En Jalisco el que la hace… no la paga; liberan a ex director del DIF acusado de violación

Lucio "N". FOTO: Especial

Unas horas después de que el gobernador Pablo Lemus afirmara de manera categórica que en el caso de Lucio “N”, ex director general del DIF Jalisco acusado de violar en marzo del 2024 a una de sus subalternas durante un curso en Tapalpa, el señalado fue dejado en libertad por un juez.

La libertad del otrora funcionario estatal, quien hasta hace unos días laboraba en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga como coordinador de Servicios Públicos, fue informada la noche de este miércoles 19 de agosto por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, mediante un post emitido en redes sociales:

“Esta tarde un juez penal de control otorgó de forma irregular auto de libertad para Lucio N., preso por el delito de violación. Este delito según la ley amerita prisión preventiva de manera oficiosa y aun así fue liberado por este juez”, señaló Zamora Zamora.

“Hace unos minutos el juzgador Luis Ignacio N. fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura y enfrentará un proceso sancionador”, agregó.

QUE TAMBIÉN LO INVESTIGARÁ “LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”

El secretario de Gobierno dijo que además de lo anterior se abrió una carpeta de investigación en contra de este juez por parte de la “Fiscalía General del Estado”.

Sin embargo en Jalisco la dependencia responsable del Ministerio Público del fuero común ya no se llama así, su nombre es Fiscalía del Estado.

“No vamos a permitir que actos de este tipo, de quienes deben impartir justicia queden impunes”, añadió Zamora Zamora y adelantó: “Sobre Lucio N., cuenten con que regresará lo más pronto posible tras las rejas”.

Esta tarde un juez penal de control otorgó de forma irregular auto de libertad para Lucio N., preso por el delito de violación. Este delito según la ley amerita prisión preventiva de manera oficiosa y aun así fue liberado por este juez.



Hace unos minutos el juzgador Luis Ignacio… — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) August 20, 2026

FISCALÍA ASEGURÓ QUE ESTARÍA 6 MESES EN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Este domingo 16, la Fiscalía del Estado informó de la captura de Lucio “N”, realizada el pasado 12 de agosto y aseguró que el susodicho “quedó formalmente detenido para investigar el delito de violación”.

La dependencia aseguró que los datos de prueba que obtuvo en contra del ex director del DIF Jalisco “fueron suficientes para que un órgano jurisdiccional resolviera vincularlo a proceso”.

La Fiscalía añadió que como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público “para el correcto avance del proceso y evitar la impunidad, el señalado permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa. Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan fortalecer las indagatorias y avanzar hacia una sentencia”.

Luego, este miércoles 19, el gobernador Pablo Lemus enfatizó que “en Jalisco el que la hace la paga” al asegurar que no habría impunidad en el caso independientemente de la filiación política del detenido, pues está ligado al partido Movimiento Ciudadano.

Aparte, el mandatario expuso que se investigaba otro abuso sexual cometido por Lucio “N”, diferente al que presuntamente cometió en Tapalpa.

El señalado dejó de trabajar en Tlajomulco de Zúñiga, como coordinador de Servicios Públicos, apenas el 31 de julio de este año, y en la década pasada fue regidor y alcalde interino en ese municipio.