844 autos y negocios dañados, 23 reos fugados en Vallarta y al menos 58 muertos: cifras históricas tras caída de “El Mencho”

Farmacia vandalizada el 22 de febrero en los límites de Tlaquepaque y Tonalá

Cifras que han sentado un precedente histórico en Jalisco son las que las autoridades han registrado luego de que el Ejército Mexicano mediante un operativo en el pueblo mágico de Tapalpa, localizó y abatió en un enfrentamiento a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Y a pesar de que ya han transcurrido casi tres semanas del suceso los números siguen acrecentándose. El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que a través de las agencias del Ministerio Público habilitadas para recibir denuncias por los desmanes causados como reacción por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de la caída de su jefe, se han captado 806 denuncias por automóviles particulares, camiones y vehículos de carga que fueron quemados o dañados de alguna otra forma.

El titular del Ministerio Público en Jalisco dijo que aparte se han levantado 38 denuncias por siniestros cometidos de manera intencional en tiendas de autoservicio, farmacias y otros comercios similares.

Esta cantidad relativa a negocios afectados es muy conservadora, pues se presume que los comercios dañados superaron por lo menos un centenar.

De acuerdo con especialistas en materia de seguridad pública, consultados por La Crónica de Hoy, estas cifras sentarán un precedente histórico en nuestra entidad federativa y es muy probable que las propias autoridades, tanto estatales como federales, todavía no tengan precisas las cantidades totales de lo ocurrido, debido a la magnitud y el número de personas que se unieron a los actos vandálicos prácticamente en forma simultánea.

FUGA EN RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA TAMBIÉN SIENTA PRECEDENTES

Otro suceso que sienta precedentes en Jalisco, suscitado el domingo 22 de febrero de este año como parte de la reacción del CJNG, es la fuga de 23 reos de alta peligrosidad- acusados de hechos graves como homicidio, robo calificado, delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, secuestro y posesión de petróleo crudo- quienes se hallaban en el Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta.

A la fecha, sólo cinco de los fugitivos han sido recapturados y uno fue abatido el mismo día de la evasión, por lo que 17 siguen libres y según lo reconoció el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, se incorporaron a las filas de la susodicha organización criminal.

Penal de Ixtapa, Puerto Vallarta. Google Maps

Cuando el CJNG corrió la voz sobre la caída de su líder, los internos del reclusorio de Ixtapa se amotinaron mientras que desde el exterior, hombres armados echaron las puertas abajo después de impactarlas con un vehículo. En la evasión murió uno de los custodios estatales, de nombre Rafael Hernández Fuentes, quien fue arrollado por el automotor de los que provocaron la fuga.

Los 23 fugitivos salieron a unirse al CJNG en los bloqueos y quemas de vehículos. Ese mismo día, uno de los evadidos murió en un tiroteo con autoridades, ocurrido en La Desembocada, un punto situado cerca de Puerto Vallarta, y poco después fuerzas federales recapturaron a otros cuatro, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reaprehendió a otro, quien estaba sentenciado a 20 años de prisión por haber matado a un periodista británico, jubilado de la BBC de Londres.

Antes de esos hechos, el antecedente de la fuga de una prisión estatal con mayor número de reos registrada en Jalisco, era la que se realizó el 5 agosto de 1989, cuando escaparon de Puente Grande 13 reos encabezados por el asaltante de empresas paraestatales, bancos, joyerías y homicida del barrio de la Ex penal de Oblatos, de Guadalajara, Javier Llamas Sánchez, alias “El Pollo”, quien se mantuvo prófugo y murió el 5 de noviembre de 1992 como secuela de un enfrentamiento con agentes de la Policía Judicial del Estado, ocurrido un día antes en las inmediaciones del Parque San Rafael, en la perla tapatía.

Ese día, junto con “El Pollo” y sus cómplices, se dieron a la fuga dos colombianos, dos peruanos

UNA CANTIDAD DE MUERTOS NUNCA ANTES VISTA EN UN SÓLO SUCESO INTENCIONAL

Según información del Gobierno Federal el mismo 22 de febrero pasado, los disturbios provocados por el CJNG dejaron saldo de 58 fallecidos tan sólo en Jalisco: 30 miembros de la delincuencia organizada -incluyendo a “El Mencho” y los cómplices abatidos junto con él-; 25 elementos de la Guardia Nacional, el agente investigador de la Fiscalía del Estado, Mario Fernando Tejeda Medina, el custodio del penal de Ixtapa, de Puerto Vallarta, y una mujer civil en estado de gestación, de Angélica María, quien se hallaba en un parque y fue alcanzada por las balas de miembros del cártel, que tirotearon un módulo de policía en la Colonia Altagracia, municipio de Zapopan.

Se presume que esta cifra de víctimas mortales en Jalisco, se acrecentó los días siguientes al 22 de febrero, pero ninguna autoridad la ha precisado.

Según información del Gobierno Federal, ese mismo día, otros cuatro integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos en Michoacán.